スペイン文学賞に村上春樹さん
2023年05月24日21時34分
【パリ時事】スペインのアストゥリアス財団は２４日、今年のアストゥリアス賞（文学部門）を作家の村上春樹さんに授与すると発表した。
スペイン文学賞に村上春樹さん
2023年05月24日21時34分
【パリ時事】スペインのアストゥリアス財団は２４日、今年のアストゥリアス賞（文学部門）を作家の村上春樹さんに授与すると発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル