【ロンドン時事】２４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米債務上限問題を巡る不透明感から底堅い値動きとなり、１ドル＝１３８円台前半に上昇した。正午現在は１３８円４５～５５銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。