楽天の島内宏明外野手は２４日、オリックス１０回戦（ほっと）の四回に田嶋から今季３号２ランを放ち、通算１００本塁打を達成した。プロ野球３０７人目。初本塁打は２０１２年８月２４日の日本ハム１９回戦（Ｋスタ）で三回に吉川から。