中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年05月24日20時04分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が日本の領海２カ所に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は５月２０～２１日以来で、今年１５、１６回目。
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年05月24日20時04分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が日本の領海２カ所に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は５月２０～２１日以来で、今年１５、１６回目。
こんな記事も
社会用語
社会
スペイン文学賞に村上春樹さん(05/24 21:34)
韓国団長「安全性評価で進展」 処理水巡り現地視察終了―福島原発(05/24 21:21)
全国の標高新基準、公開へ 自動運転など対応―国土地理院(05/24 21:20)
文春などに賠償命令 大川隆法氏長男の記事で―東京地裁(05/24 21:08)
比拠点グループ、２０人潜伏か 特殊詐欺、新たに４人逮捕―警視庁(05/24 20:59)
円珍関係文書「世界の記憶」に ユネスコが登録―園城寺など所有(05/24 20:24)
「白山手取川」世界ジオパークに 国内１０件目―ユネスコ(05/24 20:18)
ＮＨＫ会長、性加害「許されない」 総局長、紅白選考に言及―ジャニーズ問題(05/24 20:08)
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖(05/24 20:04)
コロナ報道で会長陳謝 遺族の訴え伝えず―ＮＨＫ(05/24 19:57)
叔母にもタリウム使用か 殺人未遂容疑で再逮捕―女子大生殺害起訴の男・大阪府警(05/24 19:49)
代役に壱太郎さん 猿之助さん休演、６月歌舞伎座―松竹(05/24 19:01)
教員の処遇改善で特別部会 「残業代」増額を検討―中教審(05/24 18:50)
ＳＭＢＣ日興元幹部ら無罪主張 「株価の安定操作ではない」―相場操縦で初公判・東京地裁(05/24 18:46)
自宅に大麻、容疑の消防士逮捕 佐賀県警(05/24 18:32)
鳥取大入試で出題ミス ４１人追加合格(05/24 18:28)
星野元県議を不起訴 「裏金要求」泉田氏告発―新潟地検(05/24 18:25)
ウクライナに自衛隊車両提供 まず２台、防衛省で引き渡し(05/24 18:10)
「国は全力で正確性確保を」 マイナ保険証の誤登録―松本日医会長(05/24 17:58)
京アニ事件伝える碑検討 宇治市の公園候補―京都(05/24 17:53)
開口部発生時の検討、東電に要求 福島第１原発１号機―規制委(05/24 17:53)
岸田首相襲撃、鑑定留置始まる 木村容疑者を移送―和歌山地検(05/24 17:51)
窃盗容疑で野球部長逮捕 明石商高(05/24 17:25)
「常陽」の審査書案了承 ２４年度末再稼働目指す―高速実験炉・規制委(05/24 17:18)
マイナ不具合、松野官房長官「遺憾」 再発防止に努力(05/24 17:11)
永岡文科相、旧統一教会に６回目質問権行使 来月１２日回答期限(05/24 16:49)
２９日に先島諸島南方か 台風２号―気象庁(05/24 16:47)
女川原発差し止め認めず 「危険性立証すべき」―仙台地裁(05/24 16:33)
報告書、２５日公表 記録廃棄で最高裁(05/24 16:09)
男子生徒に痴漢容疑、２人逮捕 「週に数回」供述、被害数百件か―警視庁(05/24 16:05)