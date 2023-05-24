【ダーバン（南アフリカ）時事】卓球の世界選手権個人戦第５日は２４日、南アフリカのダーバンで行われ、混合ダブルス準々決勝で前回準優勝の張本智和（智和企画）早田ひな（日本生命）組が林鐘勲、申裕斌組（韓国）を３―０で下して４強入りした。３位決定戦がないため、この種目では日本勢として５大会連続のメダル獲得が確定した。

シングルス３回戦で、女子の伊藤美誠（スターツ）はゲオルギナ・ポータ（ハンガリー）に快勝し、男子の宇田幸矢（明大）は王楚欽（中国）に敗れた。

女子ダブルス３回戦の長崎美柚、木原美悠組（木下グループ）は陳思羽、黄怡樺組（台湾）と対戦。