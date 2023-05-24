◇感謝して土俵に

琴恵光 金峰山に完勝。通算出場１０００回の節目を飾り、「いろんな人に感謝してこれからも土俵に上がりたい」。

◇ベスト尽くす

高安 右太もも付近を痛め初日から休場。１１日目から登場して白星を挙げ、「応援してくれる人がいるので、ベストを尽くす」。

◇駄目だった

大栄翔 貴景勝に引き落とされ４敗目。「先に先に攻めようと思っていたが駄目だった。ここから２桁（白星）を目指したい」

◇内容は悪くない

明生 よく前に出て朝乃山を土俵際まで追い込んだが、突き落とされ２連敗。「喜んで出てしまった。負けたが、内容は悪くない」