自宅で乾燥大麻を所持していたとして、佐賀県警佐賀北署は２４日、大麻取締法違反容疑で、福岡県柳川市消防本部の消防士、合原潤容疑者（２２）＝同県筑紫野市二日市中央＝を現行犯逮捕した。捜査の過程で合原容疑者が隠し持っていることをつかみ、自宅を捜索した。

逮捕容疑は２４日午前１１時５０分ごろ、たばこ状にした乾燥大麻数本を自宅で所持した疑い。容疑を認めているという。