鳥取大は２４日、２月に実施した一般入試前期日程で出題ミスがあったと発表した。ミスのあった問題については全員満点とし、４１人に追加合格を出した。入学を希望する追加合格者は、４月入学者と同時に卒業できるよう配慮する。

ミスがあったのは理科（物理基礎・物理）。熱力学に関する問題で、シリンダー内のピストンにかかる液体圧力について、シリンダーの形状を考慮していなかった。同科目の受験者は６２９人だった。