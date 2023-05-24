富士通は２４日、２０２５年度を最終年度とする中期経営計画で、売上収益４兆２０００億円（２２年度３兆７０００億円）、調整後営業利益５０００億円（同３２００億円）を目標とすると発表した。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援などのサービスを強化し、収益性拡大を目指す。