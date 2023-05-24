マイナ不具合、松野官房長官「遺憾」 再発防止に努力
2023年05月24日17時11分
松野博一官房長官は２４日の記者会見で、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」に別人の情報がひも付けられていた問題などに関し、「個人情報保護に関する国民の信頼を損なう重大な事案で、不安を与えたことは大変遺憾だ」と述べた。その上で、各地方自治体や関係省庁で速やかに原因を究明し、再発防止に努める方針を示した。
マイナ不具合、松野官房長官「遺憾」 再発防止に努力
2023年05月24日17時11分
松野博一官房長官は２４日の記者会見で、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」に別人の情報がひも付けられていた問題などに関し、「個人情報保護に関する国民の信頼を損なう重大な事案で、不安を与えたことは大変遺憾だ」と述べた。その上で、各地方自治体や関係省庁で速やかに原因を究明し、再発防止に努める方針を示した。
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