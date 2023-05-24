出場２７校出そろう 全日本大学野球
2023年05月24日16時55分
６月５日から神宮球場と東京ドームで行われる第７２回全日本大学野球選手権の出場２７校が２４日、出そろった。福井工大（北陸）が最多４４度目の出場で、大阪公立大（近畿）、鹿屋体大（九州南部）が初出場。明大（東京六）、青学大（東都）、白鴎大（関甲新）、東日本国際大（南東北）、花園大（京滋）のシード５校は２回戦から登場する。
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６月５日から神宮球場と東京ドームで行われる第７２回全日本大学野球選手権の出場２７校が２４日、出そろった。福井工大（北陸）が最多４４度目の出場で、大阪公立大（近畿）、鹿屋体大（九州南部）が初出場。明大（東京六）、青学大（東都）、白鴎大（関甲新）、東日本国際大（南東北）、花園大（京滋）のシード５校は２回戦から登場する。
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