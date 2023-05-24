京都市の立命館大３年浜野日菜子さん＝当時（２１）＝がタリウム摂取により殺害された事件で、自分の叔母にもタリウムを服用させて殺そうとしたとして、大阪府警は２４日、殺人未遂容疑で、不動産賃貸業の宮本一希容疑者（３７）＝殺人罪で起訴＝を再逮捕した。