叔母にもタリウム使用か 殺人未遂容疑で再逮捕―女子大生殺害の男・大阪府警
2023年05月24日14時53分
京都市の立命館大３年浜野日菜子さん＝当時（２１）＝がタリウム摂取により殺害された事件で、自分の叔母にもタリウムを服用させて殺そうとしたとして、大阪府警は２４日、殺人未遂容疑で、不動産賃貸業の宮本一希容疑者（３７）＝殺人罪で起訴＝を再逮捕した。
叔母にもタリウム使用か 殺人未遂容疑で再逮捕―女子大生殺害の…
2023年05月24日14時53分
京都市の立命館大３年浜野日菜子さん＝当時（２１）＝がタリウム摂取により殺害された事件で、自分の叔母にもタリウムを服用させて殺そうとしたとして、大阪府警は２４日、殺人未遂容疑で、不動産賃貸業の宮本一希容疑者（３７）＝殺人罪で起訴＝を再逮捕した。
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