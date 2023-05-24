欧州サッカー各国リーグ（２３日）
2023年05月24日09時39分
▽スペイン１部リーグ
セ ル タ １―１ ジローナ
Ｒソシエダー １―０ アルメリア
ド
バリャドリー ３―１ バルセロナ
ド
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２３日）
2023年05月24日09時39分
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セ ル タ １―１ ジローナ
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