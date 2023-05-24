円相場、１３８円６１～６１銭 ２４日午前９時現在
2023年05月24日09時10分
２４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円６１～６１銭と、前日（１３８円３５～３６銭）に比べ２６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３８円６１～６１銭 ２４日午前９時現在
2023年05月24日09時10分
２４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円６１～６１銭と、前日（１３８円３５～３６銭）に比べ２６銭の円安・ドル高となった。
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