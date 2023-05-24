チケット６８０万枚を販売 パリ五輪
2023年05月24日08時55分
【パリ時事】２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会は２３日、これまでに五輪チケット約６８０万枚が販売されたと発表した。１９日に終了した第２次販売では約４００万人が抽選に申し込み、約１８９万枚が売れた。１７８カ国の人々が購入し、フランス市民が約３分の２を占めた。
チケット６８０万枚を販売 パリ五輪
2023年05月24日08時55分
【パリ時事】２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会は２３日、これまでに五輪チケット約６８０万枚が販売されたと発表した。１９日に終了した第２次販売では約４００万人が抽選に申し込み、約１８９万枚が売れた。１７８カ国の人々が購入し、フランス市民が約３分の２を占めた。
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