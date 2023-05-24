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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月24日07時14分

【１面トップ】
〔朝日〕「被爆の実相」こだわり　重ねた交渉　滞在４０分　オバマ氏の４倍　資料館視察　日米駆け引き
〔毎日〕別人口座をマイナ登録　７自治体１２件　全５４３２万件を点検へ　トラブル相次ぐ▽保険証もチェック要請
〔読売〕陸自ヘリ事故　エンジン出力　急低下　機長ら対応　音声記録　機体トラブル　警報音
〔日経〕浮体式原発　英社に出資　今治・尾道造船など　日本勢、過半　まず海外、国内展開も
〔産経〕中国海警　軍艦転用９割　追加配備の大型船　第２海軍化加速▽尖閣常駐　海保任せ限界
〔東京〕防衛財源法案　衆院通過　きょうから参院審議　増税、国債増発に懸念▽「剰余金捻出に巨額予備費」警戒
【共通ニュース】
◆東京メトロ会長退任へ　代表取締役　初の国交ＯＢ外に　人事介入問題
◆特定技能２号拡大了承　自民部会　来月にも閣議決定
◆韓国視察団、原発を訪問　福島第一　処理水設備など確認▽経産相「放出への理解期待」
◆児童手当　高校生に月額１万円　小学生まで第３子倍増▽扶養控除の縮小示唆　財務相　児童手当拡充なら
◆１０増１０減　自公綱引き　衆院選　東京２８区　自民「断念を」　公明「諦めず」
◆「中露の示威活動、明確」　防衛白書素案「重大な懸念」（続）

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