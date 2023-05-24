【１面トップ】

〔朝日〕「被爆の実相」こだわり 重ねた交渉 滞在４０分 オバマ氏の４倍 資料館視察 日米駆け引き

〔毎日〕別人口座をマイナ登録 ７自治体１２件 全５４３２万件を点検へ トラブル相次ぐ▽保険証もチェック要請

〔読売〕陸自ヘリ事故 エンジン出力 急低下 機長ら対応 音声記録 機体トラブル 警報音

〔日経〕浮体式原発 英社に出資 今治・尾道造船など 日本勢、過半 まず海外、国内展開も

〔産経〕中国海警 軍艦転用９割 追加配備の大型船 第２海軍化加速▽尖閣常駐 海保任せ限界

〔東京〕防衛財源法案 衆院通過 きょうから参院審議 増税、国債増発に懸念▽「剰余金捻出に巨額予備費」警戒

【共通ニュース】

◆東京メトロ会長退任へ 代表取締役 初の国交ＯＢ外に 人事介入問題

◆特定技能２号拡大了承 自民部会 来月にも閣議決定

◆韓国視察団、原発を訪問 福島第一 処理水設備など確認▽経産相「放出への理解期待」

◆児童手当 高校生に月額１万円 小学生まで第３子倍増▽扶養控除の縮小示唆 財務相 児童手当拡充なら

◆１０増１０減 自公綱引き 衆院選 東京２８区 自民「断念を」 公明「諦めず」

◆「中露の示威活動、明確」 防衛白書素案「重大な懸念」（続）