ＢＴＳのＶと熱愛説のジェニー、カンヌ国際映画祭のレッドカーペ…
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニーが第７６回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットを輝かせた。
ジェニーは２２日午後１０時（現地時間）、ＨＢＯシリーズ『Ｔｈｅ Ｉｄｏｌ』のワールドプレミア上映会を控え、フラ… 全文表示（2023/05/23-10:40）
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