北村 恭二氏（きたむら・きょうじ＝元大阪証券取引所〈現日本取引所グループ〉理事長、元大蔵省証券局長）１５日午前８時１２分、肺炎のため死去、９０歳。長野市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男紀之（のりゆき）氏。