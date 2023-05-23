大相撲夏場所・十両取組表（１１日目）
2023年05月23日18時22分
東 西
勇 磨―志摩海
友 風―時疾風
英乃海―藤青雲
対馬洋―北の若
千代栄―島津海
白鷹山―玉正鳳
千代丸―天空海
欧勝馬―熱海富
武将山―狼 雅
大奄美―東白龍
東 龍―貴健斗
美ノ海―湘南海
豪ノ山―落 合
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2023年05月23日18時22分
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