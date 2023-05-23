＜セ＞

阪 神 ６－３ ヤクル（終了、神宮）

ＤｅＮ ６－３ 巨 人（終了、東京ドーム）

中 日 ３－１ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

ソフト ４－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

西 武 － ロッテ（雨天中止、ゾゾマリン）

楽 天 ０－８ オリッ（終了、ほっともっと神戸）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ