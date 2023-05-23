円、１３８円台前半 ロンドン外為
2023年05月23日18時03分
【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台前半に上昇した。午前９時現在は１３８円３０～４０銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。
円、１３８円台前半 ロンドン外為
2023年05月23日18時03分
【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台前半に上昇した。午前９時現在は１３８円３０～４０銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル