２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月23日17時41分
▽日本ハム・上沢―ソフトバンク・和田（エスコンフィールド）
▽ロッテ・小島―西武・今井（ゾゾマリン）
▽オリックス・田嶋―楽天・早川（ほっともっと神戸）
２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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