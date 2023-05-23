オプトランとＡＩメカテック、新会社設立 光学ガラス精密加工装置で
2023年05月23日16時31分
オプトランとＡＩメカテックは２３日、光学ガラス精密加工装置の開発や製造、販売を行う新会社を合同で設立すると発表した。オプトランが約６６％出資する。ＡＲ（拡張現実）やメタバースの関連機器、有機ＥＬディスプレー関連向けの需要拡大を見込む。
オプトランとＡＩメカテック、新会社設立 光学ガラス精密加工装…
2023年05月23日16時31分
オプトランとＡＩメカテックは２３日、光学ガラス精密加工装置の開発や製造、販売を行う新会社を合同で設立すると発表した。オプトランが約６６％出資する。ＡＲ（拡張現実）やメタバースの関連機器、有機ＥＬディスプレー関連向けの需要拡大を見込む。
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