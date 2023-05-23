ＮＢＡプレーオフ（２２日）
2023年05月23日14時12分
【西カンファレンス決勝】
▽第４戦・ロサンゼルス（ナゲッツ４勝）
ナゲッツ １１３ ２８―３４ １１１ レーカーズ
３０―３９
３６―１６
１９―２２
（ナゲッツはＮＢＡファイナル進出）
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（２２日）
2023年05月23日14時12分
【西カンファレンス決勝】
▽第４戦・ロサンゼルス（ナゲッツ４勝）
ナゲッツ １１３ ２８―３４ １１１ レーカーズ
３０―３９
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１９―２２
（ナゲッツはＮＢＡファイナル進出）
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