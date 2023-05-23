１９９円高の３万１２８６円７０銭 ２３日午前の平均株価
2023年05月23日11時42分
２３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１２８６円７０銭と前日終値比１９９円８８銭高で終わった。出来高は概算で６億１０００万株。
１９９円高の３万１２８６円７０銭 ２３日午前の平均株価
2023年05月23日11時42分
２３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１２８６円７０銭と前日終値比１９９円８８銭高で終わった。出来高は概算で６億１０００万株。
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