ウッズ、全米オープン欠場 米男子ゴルフ
2023年05月23日11時07分
【ロサンゼルス時事】全米ゴルフ協会は２２日、タイガー・ウッズ（４７）が６月１５日に開幕する男子ゴルフのメジャー大会、全米オープン選手権（ロサンゼルス）を欠場すると発表した。
ウッズは４月のマスターズ・トーナメントで足底筋膜炎が悪化したとして最終日に棄権。その後、足首の骨を固定する手術を受けた。今月の全米プロ選手権も出場していなかった。
ウッズ、全米オープン欠場 米男子ゴルフ
2023年05月23日11時07分
【ロサンゼルス時事】全米ゴルフ協会は２２日、タイガー・ウッズ（４７）が６月１５日に開幕する男子ゴルフのメジャー大会、全米オープン選手権（ロサンゼルス）を欠場すると発表した。
ウッズは４月のマスターズ・トーナメントで足底筋膜炎が悪化したとして最終日に棄権。その後、足首の骨を固定する手術を受けた。今月の全米プロ選手権も出場していなかった。
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