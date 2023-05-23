【ニューヨーク時事】週明け２２日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官による利上げに前向きな発言を受けて日米の金利差拡大が意識され、円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３８円台後半に下落した。午後５時現在は１３８円５４～６４銭と、前週末同時刻比６６銭の円安・ドル高。