女子ゴルフの最新世界ランキングが２２日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１４位だった。古江彩佳も１８位で変動なし。国内ツアーのブリヂストン・レディースを制した山下美夢有が二つ上げて２１位となった。笹生優花は４０位、渋野日向子は４３位。

高真栄（韓国）がネリー・コルダ（米国）と入れ替わって１位に返り咲いた。（時事）