ＡＩ、国産技術の強化検討 近く論点整理案―政府戦略チーム
2023年05月22日21時50分
政府は２２日、人工知能（ＡＩ）の活用と規制の在り方を関係省庁で検討する「ＡＩ戦略チーム」の第４回会合を開いた。日本のＡＩ開発力の強化について議論し、技術の海外依存から脱却するための方策を検討することを確認した。政府は２６日にも「ＡＩ戦略会議」を開き、戦略チームからこれまでの会合の論点整理案について報告を受け、議論を深める方向だ。
ＡＩ、国産技術の強化検討 近く論点整理案―政府戦略チーム
2023年05月22日21時50分
政府は２２日、人工知能（ＡＩ）の活用と規制の在り方を関係省庁で検討する「ＡＩ戦略チーム」の第４回会合を開いた。日本のＡＩ開発力の強化について議論し、技術の海外依存から脱却するための方策を検討することを確認した。政府は２６日にも「ＡＩ戦略会議」を開き、戦略チームからこれまでの会合の論点整理案について報告を受け、議論を深める方向だ。
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