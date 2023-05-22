円、１３８円近辺 ロンドン外為
2023年05月22日20時36分
【ロンドン時事】週明け２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題への警戒感が広がる中、１ドル＝１３８円近辺で推移した。正午現在は１３７円９０銭～１３８円００銭と、前週末午後４時比５５銭の円高・ドル安。
円、１３８円近辺 ロンドン外為
2023年05月22日20時36分
【ロンドン時事】週明け２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題への警戒感が広がる中、１ドル＝１３８円近辺で推移した。正午現在は１３７円９０銭～１３８円００銭と、前週末午後４時比５５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル