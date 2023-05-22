男子ゴルフの今季メジャー第３戦、全米オープン選手権（６月１５～１８日、ロサンゼルス）の日本地区最終予選（３６ホール）が２２日、茨城ＧＣ西（パー７２）で行われ、石川遼、永野竜太郎、ガン・チャルングン（タイ）の３人が出場権を獲得した。



石川、２年ぶり大舞台へ 全米オープンゴルフ予選

同予選には３０人が参加。チャルングンが通算１４アンダーの１３０でトップとなり、永野が１１アンダー、石川は８アンダーで続いた。岩田寛、小平智らは途中棄権した。