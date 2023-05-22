川勝 泰司氏（かわかつ・たいじ＝南海電気鉄道元社長、現名誉顧問）１２日午後１０時１０分、心不全のため死去、９２歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男洋之（ひろゆき）氏。後日お別れの会を行う予定。連絡先は同社総務広報部。