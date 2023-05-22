円、１３７円台後半 ロンドン外為
2023年05月22日17時19分
【ロンドン時事】週明け２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題への警戒感が広がる中、１ドル＝１３７円台後半で推移した。午前９時現在は１３７円８０～９０銭と、前週末午後４時比６５銭の円高・ドル安。
円、１３７円台後半 ロンドン外為
2023年05月22日17時19分
【ロンドン時事】週明け２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題への警戒感が広がる中、１ドル＝１３７円台後半で推移した。午前９時現在は１３７円８０～９０銭と、前週末午後４時比６５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル