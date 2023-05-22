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関西電力送配電、土井社長退任　不正閲覧で報酬減額処分

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関西電力送配電、土井社長退任　不正閲覧で報酬減額処分

2023年05月22日16時55分

土井義宏　関西電力送配電社長（同社提供）

土井義宏　関西電力送配電社長（同社提供）

  • 白銀隆之　関西電力送配電次期社長（同社提供）

　関西電力送配電は２２日、土井義宏社長が退任し、後任に白銀隆之副社長が昇格する人事を発表した。６月２８日付。土井氏は同じ関西電力グループの電気工事会社「きんでん」の会長に就く。関西電力送配電が管理する新電力の顧客情報を親会社の関西電力社員が不正に閲覧していた問題を巡り、土井氏もシステム管理不備に伴う経営責任で報酬減額処分を受けていた。

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