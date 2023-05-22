パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年05月22日15時24分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・コットン投手▽西武・隅田知一郎投手、古市尊捕手▽ロッテ・森遼大朗投手▽日本ハム・斎藤綱記投手（再登録は６月１日以降）
パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年05月22日15時24分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・コットン投手▽西武・隅田知一郎投手、古市尊捕手▽ロッテ・森遼大朗投手▽日本ハム・斎藤綱記投手（再登録は６月１日以降）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
混合競歩、２４年４月に五輪予選 陸上(05/23 08:22)
立て直した宇田、木原組 世界卓球(05/23 08:13)
レアル、人種差別被害で提訴 観客がビニシウス侮辱―スペイン・サッカー(05/23 08:02)
若手の勢いはね返す 平野、サーブ強化実る―世界卓球(05/23 07:56)
張本、早田組など３回戦へ 世界卓球(05/23 07:34)
「三拍子」そろった岸 １５歳、主力担える総合力―体操女子(05/23 04:57)
田沢、世界選手権目指し奮闘 アジア王者狙うホープ―陸上長距離(05/23 04:56)
畑岡は１４位 女子ゴルフ世界ランク(05/23 00:09)
ＩＯＣ、Ｇ７首脳声明を歓迎(05/22 23:48)
カベンディッシュが引退へ 自転車(05/22 23:46)
吉村真、世界５位に屈す 世界卓球(05/22 22:38)
張本、早田組など３回戦へ 女子の平野、長崎も―世界卓球(05/22 22:32)
初戦は問題なく 張本と早田、着実に―世界卓球(05/22 22:06)
朝乃山、「通過点」の給金 ２年ぶりの幕内土俵―大相撲夏場所(05/22 20:50)
石川真佑がイタリア移籍 「強い覚悟持って」―バレーボール女子(05/22 20:42)
明生、動き良く 大相撲夏場所(05/22 20:12)
霧馬山、しぶとく 大相撲夏場所(05/22 19:52)
日本男子は１２位 ラグビー７人制(05/22 19:44)
選手ＳＮＳを中傷から保護 全仏テニス(05/22 19:37)
若元春、気迫十分に 大相撲夏場所(05/22 19:35)
支度部屋 大相撲夏場所(05/22 19:20)
Ｊリーグ出場停止選手（２２日）(05/22 19:03)
フォーリー、マークスと契約延長 ラグビー・東京ベイ(05/22 19:01)
照ノ富士に土、貴景勝３敗 大相撲夏場所９日目(05/22 18:35)
サントリーが日本勢初Ｖ アジアクラブ男子バレー(05/22 18:29)
大相撲夏場所・十両取組表（１０日目）(05/22 18:17)
大相撲夏場所・幕内取組（１０日目）(05/22 18:17)
大相撲夏場所・十両星取表（９日目）(05/22 18:11)
大相撲夏場所・幕内星取表（９日目）(05/22 18:11)
大相撲夏場所・幕内勝負結果 （９日目）(05/22 18:11)