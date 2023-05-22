三菱重工業は２２日、子会社の三菱造船（横浜市）が、今治造船（愛媛県今治市）などの共同出資会社である日本シップヤード（東京）と提携したと発表した。液化二酸化炭素（ＣＯ２）輸送船の共同開発に関する検討を始め、２０２７年以降の竣工（しゅんこう）を目指す。