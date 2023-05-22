２２日の東京株式市場は、投資家心理が上向く中で買いが優勢となった。日経平均株価の終値は前週末比２７８円４７銭高の３万１０８６円８２銭と８営業日続伸し、連日でバブル崩壊後の最高値を更新した。３万１０００円台で終わるのは１９９０年以来３３年ぶり。８営業日で約２０００円上昇した。