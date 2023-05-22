男子ゴルフの最新世界ランキングが２１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２５位だった。比嘉一貴は９９位から１０５位に下がった。星野陸也は１２６位、金谷拓実は１４２位。前週２位のスコッティー・シェフラー（米国）が、ジョン・ラーム（スペイン）と入れ替わって１位になった。全米プロ選手権を制したブルックス・ケプカ（米国）は４４位から１３位に浮上した。 （時事）