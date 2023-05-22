サッカーＵ２０Ｗ杯第２日（２１日、アルゼンチン・ラプラタ）（日本関係）
2023年05月22日09時51分
【１次リーグ】
▽Ｃ組
日 本 １１―００ セネガル
勝点３ ０―０ 勝点０
▽得点者【日】松木（１５分）
（時事）
サッカーＵ２０Ｗ杯第２日（２１日、アルゼンチン・ラプラタ）（…
2023年05月22日09時51分
【１次リーグ】
▽Ｃ組
日 本 １１―００ セネガル
勝点３ ０―０ 勝点０
▽得点者【日】松木（１５分）
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