東京株、小幅高 材料なく様子見―東京市場
2023年05月22日12時00分
２２日午前の東京株式市場は様子見姿勢が強く、方向感に乏しい相場となった。日経平均株価は前週末終値付近での小幅な値動きに終始し、前週末比２５円５９銭高の３万０８３３円９４銭で午前の取引を終えた。
〔マーケット情報トップ〕株と為替の最新市況～ＮＹダウ、商品の動きも～
前週末の米国株の動きが鈍かった上、外国為替市場での円安・ドル高も一服。東京市場は材料難となり、小口の売り買いが交錯する展開が続いた。
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2023年05月22日12時00分
２２日午前の東京株式市場は様子見姿勢が強く、方向感に乏しい相場となった。日経平均株価は前週末終値付近での小幅な値動きに終始し、前週末比２５円５９銭高の３万０８３３円９４銭で午前の取引を終えた。
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前週末の米国株の動きが鈍かった上、外国為替市場での円安・ドル高も一服。東京市場は材料難となり、小口の売り買いが交錯する展開が続いた。
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