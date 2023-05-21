米大統領、デフォルト「選択肢にない」 債務上限問題で
2023年05月21日19時18分
バイデン米大統領は２１日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）閉幕後に広島市内で記者会見し、米連邦政府の債務上限引き上げを巡る野党共和党との協議に関連し、「デフォルト（債務不履行）の選択肢はない」と明言した。
米大統領、デフォルト「選択肢にない」 債務上限問題で
2023年05月21日19時18分
バイデン米大統領は２１日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）閉幕後に広島市内で記者会見し、米連邦政府の債務上限引き上げを巡る野党共和党との協議に関連し、「デフォルト（債務不履行）の選択肢はない」と明言した。
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