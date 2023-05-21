ロッテが１分けを挟んで５連勝。一回、ポランコが先制中前打。二回に佐藤都のソロで加点し、六回は岡の適時二塁打などで４点を奪った。先発の岩下ら６投手でつなぎ、２番手の広畑がプロ初勝利。楽天は終盤の追い上げも及ばず３連敗。