＜セ＞

中 日 ２－５ 巨 人（終了、東京ドーム）

ヤクル ３－３ ＤｅＮ（１０回裏、横浜）

広 島 １－４ 阪 神（終了、甲子園）

＜パ＞

ロッテ ６－４ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

日ハム ４－１０オリッ（終了、京セラドーム大阪）

西 武 １－３ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ