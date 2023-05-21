【出場選手登録】▽オリックス・広岡大志内野手▽楽天・阿部寿樹内野手、黒川史陽内野手、辰己涼介外野手

【同抹消】▽オリックス・村西良太投手▽ソフトバンク・東浜巨投手、嘉弥真新也投手▽楽天・渡辺佳明内野手、村林一輝内野手、正随優弥外野手（再登録は３１日以降）