バフムト掌握と主張 ロシア国防省
2023年05月21日08時05分
ロシア国防省は２０日、ウクライナ東部の要衝バフムトを掌握したと主張した。（ロイター時事）。
バフムト掌握と主張 ロシア国防省
2023年05月21日08時05分
ロシア国防省は２０日、ウクライナ東部の要衝バフムトを掌握したと主張した。（ロイター時事）。
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ウォール・ストリート・ジャーナル