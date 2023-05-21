午前７時１９分、宿泊先の広島市南区のグランドプリンスホテル広島発。

午前７時３０分、同市中区の平和記念公園着。同３５分、韓国の尹錫悦大統領夫妻を出迎え。同３６分から同３７分まで、韓国人原爆犠牲者慰霊碑に献花、黙とう。尹大統領と握手。裕子夫人同行。同５６分から同８時２８分まで、広島国際会議場で尹大統領と会談。