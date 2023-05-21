韓国人原爆慰霊碑で祈り 尹大統領、岸田首相は「勇気ある行動」
2023年05月21日08時54分
韓国人原爆慰霊碑で祈り 尹大統領、岸田首相は「勇気ある行動」
2023年05月21日08時54分
こんな記事も
政治用語
政治
インド首相らも平和公園視察 岸田氏案内、「核なき世界」発信―広島サミット(05/21 09:01)
韓国人原爆慰霊碑で祈り 尹大統領、岸田首相は「勇気ある行動」(05/21 08:54)
Ｇ７、対ロ輸出制裁を厳格化 「重要品目すべて」―首脳声明(05/21 07:11)
自民、東京２８区「公明に譲らず」 週明け伝達、決着は不透明(05/21 07:09)
広島ビジョン「期待外れ」 ＩＣＡＮ暫定事務局長が批判―Ｇ７サミット(05/21 07:05)
Ｇ７、対中ロで結束演出 台湾海峡と制裁焦点―日米が批判の標的に・広島サミット(05/21 07:05)
国際秩序維持へ「第三極」取り込み 対中ロ、温度差に危機感―岸田首相・広島サミット(05/21 07:04)
中国との分断求めず 「建設的関係」を模索―Ｇ７声明(05/21 07:04)
少子化予算、３０年代前半に倍増 「こども金庫」で一元管理―政府原案が判明(05/21 07:03)
来年はイタリア南部で開催 メローニ首相帰国―Ｇ７サミット(05/21 05:19)
米ウクライナ首脳、午後に会談 Ｆ１６供与巡り協議(05/21 05:18)
北村誠吾氏死去、７６歳 元地方創生担当相(05/21 01:17)
首相動静（５月２０日）(05/21 00:32)
豪、クアッドてこに経済安保強化 有志国で対中リスク低減―広島サミット(05/21 00:28)
Ｇ７首脳声明、「核なき世界」で具体的措置 ロシア撤退へ圧力、中国に要請―ウクライナ支援継続・広島サミット(05/21 00:26)
ゼレンスキー氏が来日 広島でＧ７サミット出席、新興国とも協議―支援訴え、ロシアけん制(05/21 00:23)
インド太平洋「威圧ない地域追求」 対中念頭、日米豪印が首脳会議―広島サミット(05/20 23:50)
岸田首相、グローバルサウスと協力 インド首相らと個別会談(05/20 23:40)
Ｇ７に中国反発 「強烈な不満、断固反対」(05/20 23:34)
ウクライナ大統領、「中立」翻意へ外交攻勢 対ロシアで途上国首脳と対面会談―広島サミット(05/20 22:46)
バイデン米大統領、核廃絶へ「共に進む」 原爆資料館での記帳公表―広島サミット(05/20 21:52)
中国念頭、経済威圧に新枠組み 生成ＡＩルールへ「広島プロセス」―金融安定へ行動・Ｇ７首脳声明(05/20 21:37)
米、Ｆ１６供与容認に転換 対ロシア「戦闘機連合」が始動―ウクライナ(05/20 20:12)
長崎１、３区で各２人上申へ 自民県連(05/20 18:58)
米大統領、豪州訪問中止を陳謝 首相を国賓招待(05/20 18:22)
不拡散へ取り組み強化 ウクライナ支援強化で具体的措置―Ｇ７首脳声明(05/20 16:40)
共産・志位氏、広島ビジョンを批判(05/20 16:04)
中国公船が領海侵入 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖(05/20 15:08)
広島にガンジーの胸像 インド首相が除幕式(05/20 14:41)
新興・途上国と関係強化 午後に拡大会合―広島サミット２日目(05/20 13:44)