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韓国人原爆慰霊碑で祈り　尹大統領、岸田首相は「勇気ある行動」

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韓国人原爆慰霊碑で祈り　尹大統領、岸田首相は「勇気ある行動」

2023年05月21日08時54分

　岸田文雄首相は２１日午前、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に招待した韓国の尹錫悦大統領と、広島市の平和記念公園にある「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」を訪れ、献花した。この後、両首脳は公園内の会議場で会談。大統領は「平和な未来を準備するための首相の勇気ある行動として記憶されるだろう」とたたえた。
　両首脳はそれぞれの夫人を伴い、献花の後、黙とう。握手を交わした。会談の冒頭、首相は慰霊碑訪問について「日韓両国の関係でも、世界の平和を祈る上でも大変重要なことだった」と強調。大統領は「両国関係の発展だけでなく、地球規模の課題への相互連帯と協力策も深く分かち合いたい」と呼び掛けた。

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