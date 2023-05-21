北村誠吾氏死去、７６歳 元地方創生担当相
2023年05月21日01時17分
自民党衆院議員で元地方創生担当相の北村誠吾（きたむら・せいご）氏が２０日夜、東京都内で死去した。７６歳だった。長崎県出身。
早大政経卒。衆院議員秘書、長崎県議などを経て、２０００年の衆院選長崎４区で初当選。当選８回。防衛副大臣や衆院安全保障委員長を務め、１９年に地方創生担当相として初入閣した。先月下旬に次期衆院選に出馬しない意向を明らかにしていた。
北村誠吾氏死去、７６歳 元地方創生担当相
2023年05月21日01時17分
自民党衆院議員で元地方創生担当相の北村誠吾（きたむら・せいご）氏が２０日夜、東京都内で死去した。７６歳だった。長崎県出身。
早大政経卒。衆院議員秘書、長崎県議などを経て、２０００年の衆院選長崎４区で初当選。当選８回。防衛副大臣や衆院安全保障委員長を務め、１９年に地方創生担当相として初入閣した。先月下旬に次期衆院選に出馬しない意向を明らかにしていた。
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