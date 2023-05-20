ＤｅＮＡ―ヤクルト戦が警告試合 プロ野球
2023年05月20日20時22分
２０日のＤｅＮＡ―ヤクルト８回戦（横浜）が警告試合となった。七回にヤクルトの石山がＤｅＮＡの佐野に対し死球。石山に代わった小沢が宮崎に死球を与えた際に両チームの選手らがベンチを飛び出し、報復行為を防ぐため宣告された。
ＤｅＮＡ―ヤクルト戦が警告試合 プロ野球
2023年05月20日20時22分
２０日のＤｅＮＡ―ヤクルト８回戦（横浜）が警告試合となった。七回にヤクルトの石山がＤｅＮＡの佐野に対し死球。石山に代わった小沢が宮崎に死球を与えた際に両チームの選手らがベンチを飛び出し、報復行為を防ぐため宣告された。
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