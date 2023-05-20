ロッテの小野が右肘手術 プロ野球
2023年05月20日15時29分
ロッテは２０日、小野郁投手が１９日に大阪府内の病院で右肘のクリーニング手術を受けたと発表した。復帰まで約３カ月かかる見込み。
ロッテの小野が右肘手術 プロ野球
2023年05月20日15時29分
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